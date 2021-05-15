Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
Yeni dizisi ile ekranlara dönen Ozan Dolunay, Deniz Ülkütekin’in sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, “Yaşadığımız gezegenin ve imkânlarının bir sınırı olduğunun farkında değiliz. Bu beni çok rahatsız ediyor” diyor.
Ecem Gümüşsu, rol aldığı gençlik dizisi “Hiç”i ve doğup büyüdüğü İzmir’i Emrah Kolukısa’ya anlattı.
Kadın doğum uzmanı doktor Figen Sungar, hamilelikte hayvan beslemek ve vegan olmak konusunda merak edilenleri Deniz Yavaşoğulları'na anlattı.
Ataol Behramoğlu’ndan Moravia’nın iki romanı…
Özge Mumcu Aybars’tan ülkeyi yöneten derin ağlar...
Mustafa Kemal Erdemol’dan Bastille’deki özgür kafa: Voltaire…
Elçin Poyrazlar’dan iç seste huzur bulmak...
İlklerin yönetmeni, insani zaafların babası Alfred Hitchcock…
Bayram ziyaretlerinin unutulmaya başlayan ikramı likör…
“Devler Sahnesi” Süper Lig’e geri dönen Adana Demirspor…
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.
Hepsi ve daha fazlası için yarın Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...
Video Haberler
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada