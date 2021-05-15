Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:34

Ecem Gümüşsu, rol aldığı gençlik dizisi “Hiç”i ve doğup büyüdüğü İzmir’i Emrah Kolukısa’ya anlattı.

Kadın doğum uzmanı doktor Figen Sungar, hamilelikte hayvan beslemek ve vegan olmak konusunda merak edilenleri Deniz Yavaşoğulları'na anlattı.

Ataol Behramoğlu’ndan Moravia’nın iki romanı…

Özge Mumcu Aybars’tan ülkeyi yöneten derin ağlar...

Mustafa Kemal Erdemol’dan Bastille’deki özgür kafa: Voltaire…

Elçin Poyrazlar’dan iç seste huzur bulmak...

İlklerin yönetmeni, insani zaafların babası Alfred Hitchcock…

Bayram ziyaretlerinin unutulmaya başlayan ikramı likör…

“Devler Sahnesi” Süper Lig’e geri dönen Adana Demirspor…

Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.

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