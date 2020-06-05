Cüneyt Arkın'ın Türkan Şoray itirafı gündem oldu
Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından 'Türk sinemasının sultanı' Türkan Şoray ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, Şoray'ın gözleri hakkında bir anısını anlattı.
Yeşilçam’ın duayen ismi Cüneyt Arkın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Türkan Şoray’ın gözleri ile ilgili bir anısını anlatan Arkın, bir süre Türk sinemasının Şoray'ın gözlerine hiç bakamamış, çünkü ona “Gözlerine bakma ölürsün” demişler…
O döneme ait anısını anlatan Arkın, Şoray’ın gözlerine nasıl baktığını, nasıl çekim yaptıklarını şöyle anlattı: ”
‘Sakın Türkan'ın Gözlerine Bakma, Ölürsün’ dediler. Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine.
Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçak gönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı”
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