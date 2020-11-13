Cüneyt Özdemir AKP'nin en büyük korkusunu açıkladı!
Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube'dan yaptığı canlı yayında AKP'nin en büyük çekincesinin İYİ Parti olduğunu ve İYİ Parti'nin oy oranlarının daha yüksek olduğunu söyledi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube canlı yayınında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AKP'nin CHP'den çekincesinin olmadığını ifade eden Özdemir, AKP'nin CHP'den korkusu yok.En büyük korkusu İYİ Parti. İYİ Parti artık merkez sağın bir alternatifi olmaya başladı. İYİ Parti'yi karıştırmaya çalışıyorlar." dedi.
Meral Akşener'in de sadece MHP'den değil AKP'den ve CHP'li kararsızlardan oy aldığını belirten Özdemir, "Sezarın hakkını sezara verelim. Metropoll'un anketinde düşük olduğunu düşünüyorum. Anketlerin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. İYİ Parti'nin sokağı okuyan ve sokakta siyaset yapan önemli bir açılım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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