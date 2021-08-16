Damat, kayınbiraderini vurdu: O anlar kamerada

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:16

Olay, Didim Yenimahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A. (42) ve kayınbiraderi E.Ş. (47) arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra av tüfeği ile kayınbiraderinin dükkanına gelen A.A. silahını ateşleyerek E.Ş.’yi baldırından ve kalçasından av tüfeği ile vurarak yaraladı. Saçmaların isabet ettiği E.Ş. yere yığılırken, A.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayın görüntüleri ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.