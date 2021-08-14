Kaftancıoğlu'ndan Taksim'deki kavgayla ilgili açıklama
İstanbul'da seyyar satıcılarla zabıtalar arasındaki kavgada bir kadına şiddet uygulandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Taksim Gezi Parkı ve çevresinde 26 Temmuz'da seyyar satıcılarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet uygulandığı görülüyor. Kadına elinde termos bulunan şapkalı kişi vurarak yere düşürüyor. Aldığı darbe ile kadın uzun süre yerden kalkamıyor. Kadına vuran kişinin zabıta olduğu iddia edildi.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak görüntülerdeki kişinin zabıta olduğunun belirlenmesi halinde belediyenin gerekeni yapacağını söyledi.
Kaftancıoğlu, “Şiddet konusunda partimizin tavrı nettir ve hiçbir şiddet gerekçelendirilemez. Hele ki kadına karşı şiddet konusunda tavrım daha da nettir, kabul edilemez. Şiddet uygulayan kişi ya da kişiler İBB çalışanı ise hiç kuşkunuz olmasın Ekrem İmamoğlu tarafından gereği yapılacaktır” dedi.
Şiddet konusunda partimizin tavrı nettir ve hiçbir şiddet gerekçelendirilemez.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) August 14, 2021
Hele ki kadına karşı şiddet konusunda tavrım daha da nettir, kabul edilemez.
Şiddet uygulayan kişi ya da kişiler İBB çalışanı ise hiç kuşkunuz olmasın @ekrem_imamoglu tarafından gereği yapılacaktır. https://t.co/7OY87Hmdm7
İBB Sözcüsü Murat Ongun da söz konusu kişi zabıta ise cezai işlem uygulanacağını belirti:
“Kamuoyuna yansıyan, Taksim’de bir kadına şiddet uygulayan kişiyle ilgili araştırma sürmekte. İddia edildiği gibi şiddet uygulayan, sivil giyimli şahsın İBB ile herhangi bir ilişkisi tespit edilirse en ağır cezai işlem uygulanacaktır. İBB olarak kadına yönelik şiddeti kınıyoruz.”
Kamuoyuna yansıyan, Taksim’de bir kadına şiddet uygulayan kişiyle ilgili araştırma sürmekte. İddia edildiği gibi şiddet uygulayan, sivil giyimli şahsın İBB ile herhangi bir ilişkisi tespit edilirse en ağır cezai işlem uygulanacaktır. İBB olarak kadına yönelik şiddeti kınıyoruz.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) August 14, 2021
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