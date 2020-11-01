Damat, yol kenarında gelini dövdü
Türkiye'de kadına şiddet hız kesmiyor! Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir yurttaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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