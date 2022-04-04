Darp edip başını ezmeye çalışmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:31

Iğdır’da iddiaya göre 'sevgilime laf attın' kavgasında 7 kişi, bir genci öldüresiye dövdü, daha sonra da vurarak başını ezmeye çalıştı.

Olayla ilgili haberlerin ardından Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası ekipler, kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi.

Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

