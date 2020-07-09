Davutoğlu canlı yayında "Burada ilk defa size söylüyorum" deyip uyardı!

09 Temmuz 2020 Perşembe, 10:12

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TELE 1'de Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ'ın konuğu oldu. Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı olan aynı zamanda eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu'nun ‘pelikanlar' hakkında yaptığı bir eleştiriden dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldığını ifade etti.

HERKESİN BİLDİĞİ GRUP

“Pelikan bir grup. Aslında herkesin bildiği bir grup. Şu anki bazı Bakanlar da ‘pelikan'a atıfta bulundu dikkat ederseniz” diyen Davutoğlu devamında şöyle konuştu:

* Dolayısıyla herkesin bildiği bir gerçek. Buradan uyarıyorum. Bir partinin genel başkan yardımcısı, yani benim genel başkan yardımcım sayın Selim Temurcu, 15 Temmuz'un kahramanı.

* Sayın Cumhurbaşkanı'nın sol tarafında oturan, en yakınında. Ve 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'nın talimatı gelmeden İstanbul'u ayağa kaldırmış bir kahraman. 28 Şubat'tan 1 gün önce çağrılıp ‘pelikan' konusunda yaptığı bir yorum dolayısıyla emniyete hesap vermeye çağrıldı.

* Şimdi de, 15 Temmuz'dan bir hafta önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, ‘pelikan' konusunda yaptığı eleştiri için ifade verilmeye çağrıldı. Birisi şunu demeye çalışıyor, '15 Temmuz'un kahramanlarını bile hesaba çekeriz.

BU ÇETEYE DE DİRENİRİZ

Temurcu'nun 15 Temmuz’un bir kahramanı olduğunu söyleyen Davutoğlu şöyle devam etti:

* Kılına dokunulursa ve herhangi bir baskı görürse dimdik ayakta dururuz. 15 Temmuz'da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz.

* Kimse bu çete. 15 Temmuz'un kahramanı bir hafta önce Emniyet'e çağrılmaz. Suçu ne? ‘Pelikanla' ilgili eleştiride bulunmuş.

* Birileri diyor ki, ‘biz pelikan değiliz, sen bizi kastediyorsun.' Ya değilsen neden üzerine alınıyorsun? Niye üzerine alınıyorsun?

GEREKÇE PELİKAN DEĞİL

Bunun FETÖ'den gelen bir kültür olduğunu savunan Davutoğlu şunları söyledi:

* Aynı yöntemler… Bu daha öncesinde 28 Şubat'ta da başka yöntemlerle aynı şeyler uygulandı. Türkiye'de meşru çizgi dışında meşru hükümete, meşru olarak iktidara gelenlere karşı birtakım unsurlar bazen eskiden buna cunta denirdi ve başka araçlar kullanılırdı.



Kaynak: Sözcü