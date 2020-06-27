Davutoğlu'ndan 'devrimciyim' iddiası: "Maocu olmamak şartıyla”
Davutoğlu katıldığı programda "devrimci" olduğunu iddia etti.
Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Onedio.com’da gençlerle yaptığı söyleşiyi paylaştı.
Başbakanlık görevinden ayrılırken “rahatlık hissettiğini” söyleyen Davutoğlu, “AKP’ye karşı koydum ama size pek göstermedim” dedi. Davutoğlu, “Sizde muhafazakar bir gençlik yetiştirme gayretinde misiniz?” sorusuna “Hayır. İlkeli ve duruş sahibi bir gençlik yetiştirme gayretindeyim” karşılığını verdi. Davutoğlu, “Başkan olursanız KYK borçlarını siler misiniz?” sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:
“Ben öğrencilerin bir tek halkına ve topluma karşı borçlu hissetmelerini isterim. Başka borçların hepsi silinmelidir.”
Davutoğlu “Devrimci misiniz?” sorusu üzerine “Hayat dinamiktir, ‘devrimciyim’ diyebilirim Kesinlikle stakükocu değilim. Tabi Maocu olmamak şartıyla” dedi.
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