Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fox Tv'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istediği zeminde tartışma çağrısında bulundu.
Fox Tv'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında katılan Davutoğlu canlı yayında “Trollere, kalemşörlere kızmıyorum, onlar aldıkları paranın hakkını veriyorlar. #Erdoğan’a çağrım şu; Eğer bir mesela varsa bizimle ilgili istedikleri zeminde tartışmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.
"ÖĞRENCİYE BİR TABLET VERİLİR"
Uzaktan eğitime ilişkin ise Davutoğlu, “Eğer uzaktan eğitim yapılacaksa, o inşaat firmalarına para verilmez, ek krediler için piyasaya sürülen paralar verilmez, her öğrenciye bir tablet verilir.” diye konuştu.
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