Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı

16 Eylül 2020 Çarşamba, 10:44

Fox Tv'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında katılan Davutoğlu canlı yayında “Trollere, kalemşörlere kızmıyorum, onlar aldıkları paranın hakkını veriyorlar. #Erdoğan’a çağrım şu; Eğer bir mesela varsa bizimle ilgili istedikleri zeminde tartışmaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİYE BİR TABLET VERİLİR"

Uzaktan eğitime ilişkin ise Davutoğlu, “Eğer uzaktan eğitim yapılacaksa, o inşaat firmalarına para verilmez, ek krediler için piyasaya sürülen paralar verilmez, her öğrenciye bir tablet verilir.” diye konuştu.