Davutoğlu'nun Şire Pazarı ziyareti sırasında gerginlik: Yuhalandı

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Malatya’da kayısı pazarını ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.

İHA
10 Haziran 2022 Cuma, 18:49

2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı’nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bir grubun  protestosu ile karşılaştı.

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