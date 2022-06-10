Davutoğlu'nun Şire Pazarı ziyareti sırasında gerginlik: Yuhalandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Malatya’da kayısı pazarını ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.
2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı’nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bir grubun protestosu ile karşılaştı.
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