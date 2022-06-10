Davutoğlu'nun Şire Pazarı ziyareti sırasında gerginlik: Yuhalandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Malatya’da kayısı pazarını ziyareti sırasında gerginlik yaşandı.

İHA
10 Haziran 2022 Cuma, 17:38
Davutoğlu'nun Şire Pazarı ziyareti sırasında gerginlik: Yuhalandı
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2 günlük Malatya ziyaretinde kentteki kayısı pazarı olarak bilinen Şire Pazarı’nı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, burada bir grubun  protestosu ile karşılaştı.

Davutoğlu’na kayısı hediye eden bir kişinin, "AKP döneminde yüzde 49 ile başbakan seçildiğinde bu oyun kimin olduğunu" sorması ile ortam gerildi.

Sözkonusu kişi ile Davutoğlu arasında hararetli geçen tartışmanın ardından bir grup da Ahmet Davutoğlu’nu yuhaladı.

Bu sırada partililerle grup arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Polislerin araya girmesi ile gerginlik büyümeden sonlandırıldı.


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