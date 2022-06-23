DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni gelişme!

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:06

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını değerlendirmek için AKP Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Haberin devamı...