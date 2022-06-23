DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni gelişme!

Abone Ol google-news

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplanmıştı. Son olarak TBMM Anayasa -Adalet Karma Komisyonu Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

DHA
23 Haziran 2022 Perşembe, 17:06

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını değerlendirmek için AKP Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Haberin devamı...

fezleke Saliha Aydeniz DBP

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler