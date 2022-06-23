DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni gelişme!
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında kamu görevlilerine görevlerini yaptırmamak için direnme ile fiziki ve sözlü şiddette bulunma iddialarını içeren 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplanmıştı. Son olarak TBMM Anayasa -Adalet Karma Komisyonu Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili 5 ayrı dokunulmazlık dosyasını değerlendirmek için AKP Konya Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.
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