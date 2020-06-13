Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
Popçu Demet Akalın'ın Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul Yeditepe Konserleri'ndeki Mihriban türküsü yorumu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde 'Mihriban' şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada eleştirilere neden olan performansın görüntülerini paylaşan kullanıcılar, Musa Eroğlu'nun performansı ile karşılaştırma yaptı. Kısa sürece Twitter'da gündem olan video ile birlikte Musa Eroğlu ismi de en çok konuşulanlar arasına girdi.
Şarkıcının performansı için "Şarkı can çekişiyor" ve "Bu şarkı böyle zulüm görmedi" yorumları yapıldı.
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