Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu

13 Haziran 2020 Cumartesi, 15:43

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde 'Mihriban' şarkısını seslendirdi. Sosyal medyada eleştirilere neden olan performansın görüntülerini paylaşan kullanıcılar, Musa Eroğlu'nun performansı ile karşılaştırma yaptı. Kısa sürece Twitter'da gündem olan video ile birlikte Musa Eroğlu ismi de en çok konuşulanlar arasına girdi.

Şarkıcının performansı için "Şarkı can çekişiyor" ve "Bu şarkı böyle zulüm görmedi" yorumları yapıldı.