Demir cevheri taşıyıcısı gemi böyle batırıldı

18 Haziran 2020 Perşembe, 16:32

Brezilya Sahili'nde demir cevheri yüklü Stellar Banner, karaya oturmasından üç aydan fazla bir süre geçtikten sonra batırılmak üzere yeniden yüzdürüldü. 300 bin ton kapasiteli Büyük Demir Cevheri Gemisi Cuma günü Maranhão'dan yaklaşık 150 km uzakta kasıtlı olarak batırıldı.O anlar kameraya an be an yansıdı.

GEMİDEKİ 20 MÜRETTABAT TAHLİYE EDİLDİ

Marshall Adaları tescilli MV Stellar Banner, Ponta da Madeira Deniz Terminali'nden Çin'e doğru 270 bin tondan fazla demir cevheri ile ayrıldıktan sonra, 24 Şubat 2020'de São Luís sahilinden yaklaşık 100 km açıkta karaya oturdu. 20 mürettebatın tümü sağ salim tahliye edildi. Gemi Haziran ayının başında ambarlarından yaklaşık 145.000 metrik ton demir cevheri çıkarıldıktan sonra yeniden yüzdürüldü. Öte yandan batırma operasyonu öncesi ay başında gemiden 3 bin 900 metreküp akaryakıt ve yaklaşık 140 bin ton demir cevheri çıkarıldığı bildirildi. Yetkililerin gemiyi kullanılamaz durumu nedeniyle batırma kararı aldığı belirtildi.