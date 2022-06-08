Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!

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Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı (37), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 09:34

Olay, 8 Haziran sabaha karşı saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ eteklerinde bulunan Alacahırka Mahallesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte vadideki dere kenarında alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı.

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