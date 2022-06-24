Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı

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Antalya’da teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve yurttaşlar seferber oldu. Korku dolu anların yaşandığı olayda anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 17:59

Olay, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan su sporlarına gelen anne ve iki kızı deniz paraşütüne binmek istedi. 2 kız ve anne bir süre sonra paraşüte binerek havalandı.

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