Deniz paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı

24 Haziran 2022 Cuma, 17:59

Olay, Serik ilçesi turizm bölgesi Belek’te 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plajda bulunan su sporlarına gelen anne ve iki kızı deniz paraşütüne binmek istedi. 2 kız ve anne bir süre sonra paraşüte binerek havalandı.

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