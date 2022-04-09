Deniz Zeyrek hikâyeyi anlatamadı, stüdyoda komik anlar yaşandı: 'Sahur programına döndük yahu'
Deniz Zeyrek'in Orta Sayfa programında anlattığı hikâyeyi Nevşin Mengü anlamayınca komik anlar yaşandı. Murat Yetkin'in, "Yahu program sahur programına döndü” sözleri ise stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün moderatörlüğünü üstlendiği, Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Çiğdem Toker ve Deniz Zeyrek'in yer aldığı tartışma programı Orta Sayfa'nın dün yayımlanan programı dikkat çekti.
Siyasetteki son gelişmeler ve ekonomideki krizin konuşulduğu programın bir bölümünde Deniz Zeyrek, siyasette gerçek ile yalanın nasıl kullanıldığını, Hz. Ali ile Emevi Halifesi Muaviye arasında geçen meşhur 'deve' hikâyesiyle anlatmaya çalıştı.
Ancak Deniz Zeyrek 'deve' olayını tam olarak anlatamayınca hikâye de anlaşılamadı. Nevşin Mengü anlatılanı son ana kadar anlamayınca Murat Yetkin, “Yahu program sahur programına döndü” deyince gülüşmeler oldu.
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