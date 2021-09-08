Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:11

İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.

Çevredeki yurttaşlar hortum nedeniyle korkulu anlar yaşadı.

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