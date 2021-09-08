Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
İlçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde denizde hortum çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu.
Çevredeki yurttaşlar hortum nedeniyle korkulu anlar yaşadı.
Video Haberler
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
- 7.1'lik deprem kamerada! “Deprem ışıkları” görüldü
- Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çaldı