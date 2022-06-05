Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

05 Haziran 2022 Pazar, 17:43

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde meydana geldi.

Karabük’ün Yenice ilçesinden arkadaşlarıyla beraber gezmek için Filyos’a gelen Muhammet Mustafa Güngör serinlemek için denize girdi. 16 yaşındaki genç bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı.

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