Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Muhammet Mustafa Güngör, etraftakilerin yardımı ile baygın halde çıkartıldı. Uzun süre denizde kurtarılmayı bekleyen genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 17:43

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde meydana geldi.

Karabük’ün Yenice ilçesinden arkadaşlarıyla beraber gezmek için Filyos’a gelen Muhammet Mustafa Güngör serinlemek için denize girdi. 16 yaşındaki genç bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı.

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zonguldak Çaycuma Filyos limanı

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