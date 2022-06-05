Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki Muhammet Mustafa Güngör, etraftakilerin yardımı ile baygın halde çıkartıldı. Uzun süre denizde kurtarılmayı bekleyen genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 17:11
Denize giren 16 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde meydana geldi.

Karabük’ün Yenice ilçesinden arkadaşlarıyla beraber gezmek için Filyos’a gelen Muhammet Mustafa Güngör serinlemek için denize girdi. 16 yaşındaki genç bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine genç, yurttaşlar tarafından dalgaların arasından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Güngör'ü ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Güngör, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.


zonguldak Çaycuma Filyos limanı

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