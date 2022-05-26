Denizli'de kayıp olarak aranan şahsın barajda cesedi bulundu
Denizli'de 5 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki İshak Eskicioğlu'nun barajda cesedi bulundu. Eskicioğlu'nun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu İshak Eskicioğlu’nun, baraj gölünde cesedi bulundu.
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