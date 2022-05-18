Denizli'de korkunç kaza: Bir aile yok oldu

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Denizli’nin Çivril ilçesinde anne baba ve 5 yaşındaki oğullarının hayatını kaybettiği feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki tıra ok gibi saplanarak hurdaya dönen otomobil, bir aileye mezar oldu.

iha
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:07

Denizli - Çivril karayolu Kudret Çalık Bulvarında 17 Mayıs Salı, sabah saatlerinde meydana gelen trafk kazasında; Hüseyin Erten (28) yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tura arkadan çarptı.

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