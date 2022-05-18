Denizli'de korkunç kaza: Bir aile yok oldu
Denizli’nin Çivril ilçesinde anne baba ve 5 yaşındaki oğullarının hayatını kaybettiği feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki tıra ok gibi saplanarak hurdaya dönen otomobil, bir aileye mezar oldu.
Denizli - Çivril karayolu Kudret Çalık Bulvarında 17 Mayıs Salı, sabah saatlerinde meydana gelen trafk kazasında; Hüseyin Erten (28) yönetimindeki 20 LV 048 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı tura arkadan çarptı.
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