Denizli'de sıcak hava asfaltı eritti

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:08

Denizli'de mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise daha fazla oldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi. Karayolunun Şahin Tepesi mevkii ile Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümde yer yer yaşanan erimeler nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için karayolunun kuru olan bölümlerinden gitmeyi tercih etti. Asfalt üzerinde yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabıların eriyen asfalta yapıştı.

