Denizli'de sıcak hava asfaltı eritti
Denizli'de mayıs ayının sonlarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle karayolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler yaşandı.
Denizli'de mayıs ayının son günlerinde hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise daha fazla oldu. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunun Cankurtaran mevkiinde sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler meydana geldi. Karayolunun Şahin Tepesi mevkii ile Cankurtaran Mahallesi arasında yaklaşık 5 kilometrelik bölümde yer yer yaşanan erimeler nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için karayolunun kuru olan bölümlerinden gitmeyi tercih etti. Asfalt üzerinde yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabıların eriyen asfalta yapıştı.
Video Haberler
- 'Gelip görsünler...'
- Sıcak hava asfaltı eritti
- Erdoğan Azerbaycan'a gitti
- Eşi tarafından öldürülen Rojda toprağa verildi
- 'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı sürüyor
- Yerel hayvan koruma görevlileri yetiştiriliyor
- Duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama
- Uyuşturucunun adresi değişmedi
- 40 santimetrelik fıtıkla yaşıyordu
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kuntz'tan flaş itiraf!
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- Üniversite şenliğinde ÖSO standı!
- Semih Tufan Gülaltay’ın ofisinde kanlı çatışma
- Zamlı alkol fiyatları yayımlandı
- Gökçek'e kötü haber