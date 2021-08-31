Deprem anları kameralara böyle yansıdı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar kameralara yansıdı.
5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında bir iş yerindeki yurttaşın panik halinde iş yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bozbey Mahallesi'nde de deprem anında çatıdan park halindeki aracın üzerine düşen molozlar nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. Yine aynı mahallede depremden dolayı bir evin duvarında çatlaklar oluştu.
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