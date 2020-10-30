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Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü

İzmir'de deprem sonrası denizden taşan sular önüne aldığını götürdü.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 16:53


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