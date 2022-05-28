Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu son yolculuğuna uğurlandı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:48

Rutin sağlık kontrolünden geçerken damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenince özel bir hastanede stent takılan 75 yaşındaki Dr. Oğuz Gündoğdu, dün sabaha hayatını kaybetti.

1999 Gölcük Depremi'nin ardından sahada yaptığı çalışmalarla adı duyulan, İstanbul Üniversitesi'nden emekli olmasına rağmen çalışmalarını sürdüren Dr. Gündoğdu için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Oğuz Gündoğdu'nun eşi Leyla Gündoğdu ile tek oğlu Özgün Gündoğdu taziyeleri kabul etti.

