Abone Ol google-news

Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar

Aydın'ın Söke ilçesinde yerel bir televizyon kanalında konuklar depreme canlı yayında yakalandı. Görüntüler ise sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2020 Cuma, 17:52


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler