Derdini anlatan engelli yurttaşa, ''Geçim sıkıntısı olan bir insan için telefon lükse girer'' diyen kişiye tepki yağdı
Geçim sıkıntısı çeken engelli yurttaşın verdiği röportaj sosyal medyada gündem oldu. Röportaj esnasında engelli yurttaşa yanıt veren kişiye tepki yağdı.
Geçim sıkıntısı çeken engelli yurttaşın verdiği röportaj sosyal medyada gündem oldu. Derdini anlatan yurttaşa yanıt veren kişi, "Geçim sıkıntısı olan bir insan için telefon lükse girer" diyerek cevap verdi.
Yaşanan olayın ardından çok sayıda yurttaş duruma tepki gösterdi.
Geçim sıkıntısı çektiğini anlatan yurttaş, ''Ben engelliyim, engelli maaşım dışında bir gelirim yok" diyen vatandaş, 568 lira aldığını belirterek, "560 lira kira veriyorum dört tane çocuğum var. Ekmek almaya param yok. 2011'de kaza geçirdim, elektriğimi 106 liraya kadar devlet karşılıyor. Su borcumu yatıramıyorum. Su borcumu da, komşular sağ olsun yatırıyorlar. İnanın çok zor. Bakın benim telefonum tuşlu telefon" diye isyan etti.
Derdini anlatan yurttaşa bir kişinin verdiği yanıt ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
"Geçim sıkıntısı olan bir insan için telefon lükse girer. Müslüman aç da kalsa şükretmek zorundadır. Bu cumhurbaşkanı olan kişi ne yapmadı?" diye sordu.
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