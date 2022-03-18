DEVA Partili İdris Şahin açıkladı: Burhan Kuzu'dan ölmeden önce çarpıcı itiraf!
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, AKP'li Burhan Kuzu'nun başkanlık sistemine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulunduğunu söyledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Cem TV'de "Not Defteri" programına katıldı.
DEVA Partili Şahin, programda Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin kurucularından AKP'li Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine yaptığı şok itirafı da açıkladı.
“AH İDRİS’İM SORMA…”
Kendisinin Kuzu'ya “Hocam başkanlık sistemi diye tutturdun, bütün yetkileri bir adama teslim ettin. Bu muydu senin istediğin başkanlık sistemi?” dediğini aktaran Şahin, Kuzu'nun ise kendisine cevaben, "Ah İdris'im sorma” dediğini söyledi.
Bugünkü AKP milletvekillerine de seslenen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, geçmiş hatalardan ders çıkartarak başka yanlışlara sebebiyet vermemeleri gerektiğini söyledi.
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