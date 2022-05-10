Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
Yozgat'ta devrilen traktörünün altında kalan Bekir Koçyiğit (57) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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