Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

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Yozgat'ta devrilen traktörünün altında kalan Bekir Koçyiğit (57) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
10 Mayıs 2022 Salı, 14:59

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/devrilen-traktorunun-altinda-kalip-oldu-1934582

Yozgat

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