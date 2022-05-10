Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü

Yozgat'ta devrilen traktörünün altında kalan Bekir Koçyiğit (57) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
10 Mayıs 2022 Salı, 14:49
Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
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Kent merkezinden Çadırardıç köyüne beton parke taşıyan Bekir Koçyiğit (57) idaresindeki 19 SC 354 plakalı traktör, Topaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Koçyiğit, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Koçyiğit'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


traktör işçiler

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