Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
Yozgat'ta devrilen traktörünün altında kalan Bekir Koçyiğit (57) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kent merkezinden Çadırardıç köyüne beton parke taşıyan Bekir Koçyiğit (57) idaresindeki 19 SC 354 plakalı traktör, Topaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Koçyiğit, hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Koçyiğit'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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