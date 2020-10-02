Didim Belediye Başkanı Atabay'a yönelik iddialarda bulunan Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada

02 Ekim 2020 Cuma, 21:54

Didim’de ikiz kuleler olarak bilinen ve belediye tarafından 15 defa mühürlenen binanın sahibi Ahmet Orak’la hiçbir ilişkisinin olmadığını daha önce yine gazeteci olan ve AKP’li kimliği ile bilinen kardeşi Süleyman Özışık ile birlikte dile getiren Mehmet Özışık, Orak’ın sahibi olduğu belirtilen otelin önündeki görüntüleri ortaya çıktı. Otelin önündeki görüntülerde Özışık’ın Orak’la bir şeyler konuştuğu ve sarıldığı görülüyor.

Didim Belediye Başkanı Atabay’la ilgili iddiaları sıkça dillendiren isim olarak bilinen Özışık’ın Ahmet Orak’la yakın ilişkisi olduğu öne sürülmüştü. Ancak Mehmet Özışık kendi yayımladığı bir videoda bu iddialara ilişkin ‘Şerefim üzerine yemin ederim ki eski belediye başkanını tanımıyorum. Ahmet Orak’ın bana para verdiği, onun aracılığıyla bu işi yaptığım söyleniyor. Bunlar iftira’ diye yanıt vermişti.

NE OLMUŞTU?

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın, kendisine cinsel saldırı gerçekleştirdiği ileri süren kadın, avukatıyla birlikte geldiği Didim Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunmuştu. İddia sahibi kadının avukatının aynı zamanda Didim’deki kanunsuz kuleler olarak bilinen ve belediyenin 15 defa mühürlediği yerin sahibi Ahmet Orak’ın da avukatı olduğu biliniyor.