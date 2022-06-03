'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
İstanbul, Taksim’de zabıta ekipleri ve Çocuk Şube Amirliği ekiplerinin katılımıyla dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4’ü çocuk 9 dilenci yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri ve zabıta birimleri tarafından Taksim çevresinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda büfelerin önünde bekleyen ve turistleri rahatsız eden dilenciler suçüstü yakalandı.
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