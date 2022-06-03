'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı

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İstanbul, Taksim’de zabıta ekipleri ve Çocuk Şube Amirliği ekiplerinin katılımıyla dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4’ü çocuk 9 dilenci yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

İHA
03 Haziran 2022 Cuma, 11:26

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri ve zabıta birimleri tarafından Taksim çevresinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda büfelerin önünde bekleyen ve turistleri rahatsız eden dilenciler suçüstü yakalandı.

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