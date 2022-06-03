'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı

03 Haziran 2022 Cuma, 11:26

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği ekipleri ve zabıta birimleri tarafından Taksim çevresinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Taksim Meydanı’nda büfelerin önünde bekleyen ve turistleri rahatsız eden dilenciler suçüstü yakalandı.