Diyanet'le Türkiye Belediyeler Birliği arasında işbirliği

11 Nisan 2022 Pazartesi, 16:02

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında bir işbirliği protokolü düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in imzaladığı protokole göre Diyanet İşleri Başkanlığı, TBB ve belediyelere bağlı mekanlarda "din konusunda halkı aydınlatmaya ve toplumsal farkındalığı" artırmaya yönelik ders, seminer, konferanslar düzenlemesine katkı sağlayacak. Belediyelerce düzenlenen kurslar ile belediyelere bağlı Aile Merkezi, Kadın Danışma Merkezi ve Gençlik Merkezlerinde ihtiyaç duyulması halinde "manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti" vermek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görevlendirilecek.

İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Belediyeler olarak vatandaşlarımıza sadece maddi noktada değil, manevi noktada da imamlarımıza, Kuran öğretmenlerimize, müftülerimize, alandaki bütün hocalarımıza desteğinizi görmemek mümkün değil. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ile yapacağımız bu işbirliği protokolünün ben hem belediyelerimiz açısından hem de din hizmetleri, manevi rehberlik açısından çok daha gelişeceğine, çok daha katlanacağına, milletimizin milli-manevi alandaki çalışmalarına destek olacağına inanıyorum” dedi.



