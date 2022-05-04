Diyarbakır’da bayram ziyaretinden dönen aileye silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da bayram ziyaretinden dönen aynı aileden 5 kişinin içerisinde bulunduğu otomobile, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 5 kişiden 2’si yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, bayram ziyareti için geldikleri akrabalarından dönen ve içinde aynı aileden 5 kişinin bulunduğu otomobil, köy çıkışında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki A.D., M.D., S.D., G.D., ve N.D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan ve anne ile kızı olduğu belirtilen G.D. ile N.D., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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