Diyarbakır'daki Ahmed Arif büstüne saldırı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki parkta yer alan Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi.
Şair ve yazar Ahmed Arif'in Sur ilçesinde Çiftkapı ile Tekkapı arasındaki parkta bulunan büstünde yazılı olan Diyarbekir Kalesinden Notlar şiirinin dijital baskısına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.
Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin bilim, sanat ve edebiyat alanında çok önemli değerler yetiştirdiğini ve bunlardan birinin de Ahmed Arif olduğunu söyledi.
Aksu, "Biz yaşadıkları dönemde zaten sahip çıkmamışız. Yapılan heykel zaten benzemiyor, bunu yapan yanlış yapmış, bunu yırtan da yanlış yapmış. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Bizim bu tür değerlerimizi veya surlarımızı korumak için turizm zabıtasının kurulması gerekiyor. Bu büste bu yazı bu şekilde yazılmaz. Değerlerimize sahip çıkalım" dedi.
Öte yandan, Ahmed Arif”in büstü 5 yıl önce de 2 kişinin saldırı sonucu tahrip edilmiş, büst Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak, tekrar yerine konulmuştu.
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