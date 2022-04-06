Doç. Dr. Irmak: Fay tespit edilmeyen yerlerde de depremler olmakta
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı depremleri değerlendirdi. Fay haritasında bulunan hatların üzerindeki alanların dışındaki yerlerde de depremlerin yaşanabileceğini ifade eden Irmak, bu bölgede de olası depremlere karşı alınabilecek tedbirlerin depremin zararını en aza indirmede önemli rol oynayacağını belirtti.
Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, Türkiye’nin aktif fay haritasında fay görülmeyen noktalarda da depremler yaşandığını ifade ederek, “Ardahan paftasına baktığımız zaman orada da tespit edilmiş herhangi bir fay olmamasına rağmen son 10 yılda 3.5’tan büyük depremlerin olduğunu görmekteyiz. Burada depremlerin meydana geliyor olması aslında bu bölgelerin aktif faylar içerdiğini göstermektedir” dedi.
Türkiye’de çok aktif fayların olduğunu belirten Doç. Dr. Irmak, “Türkiye, Alp- Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almakta. Buradaki tektonik hareketler sonucunda da çok aktif faylarımız var. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı bunlardan biri. Bu fay sistemlerinin ve tektonik hareketlerin geliştirmiş olduğu başka aktif faylar da var. Bu faylar zaman zaman yıkıcı depremlere yol açmakta. Bunun dışında Türkiye geneline baktığımızda aktif olarak tespit edilmemiş fayların bulunduğu yerlerde de depremler olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.
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