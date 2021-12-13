Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi: 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:48

Ahlat Ağacı, Tutunamayanlar ve Ölümlü Dünya gibi yapımlarda rol alan ünlü komedyen Doğu Demirkol, oyuncu Melis Sezen'i tiye aldığı bir video paylaştı.

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' sözleriyle sosyal medyayı sallayan Melis Sezen'i tutarak, ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' dedi.





