Doğu Perinçek'i kızdıran "ajanlık" sorusu: "Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz"

17 Eylül 2020 Perşembe, 21:34

Haber Global televizyonundaki '40' programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisine yöneltilen "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna sinirlendi.

PERİNÇEK'İ KIZDIRAN "AJANLIK" SORUSU

Perinçek, "Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?" sorusuna "Bu soruyu ancak gizli servisin elemanları bana sorar, başka da kimse soramaz. Siz hangi cesaretle Türkiye'nin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz? Vereceğim cevap budur. Vatan Partisi Amerika'nın oyunlarını bozan, Ermeni soykırımını yok eden, Silivri duvarını yıkan, FETÖ ve PKK'nın üzerine gidilmesini sağlayan partidir. CIA'nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz? Bunları yayınlayacaksınız, bunları kesemezsiniz. Bunları yayınlamazsanız siz namuslu değilsiniz" yanıtını verdi.

UYGUR TÜRKLERİNE SOYKIRIM İDDİALARINI YALANLADI

Uygur Türklerine yönelik soykırım iddialarını yalanladı. Perinçek, iddialara konu toplama kamplarının eğitim amaçlı olduğunu öne sürdü.

"Uygur Türkleri'ne soykırım' iddialarının hepsi uydurma" diyen Doğu Perinçek, "Bize çocuk doğurtturmuyorlar' diyen Rabia Hanım'ın 17 tane çocuğu var" ifadelerini kullandı.