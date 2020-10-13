Doğu Perinçek'ten çok konuşulacak Ayhan Bilgen yorumu

13 Ekim 2020 Salı, 09:09

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk’te katıldığı canlı yayında “Ayhan Bilgen’in bu tavrı çok cesur. Halk tarafından alkışlanacaktır” dedi

Perinçek, “Bu tavır, çoğunlukta olan tavır. Bizim Kürtlerimiz içerisinde de alkışlanacaktır. Bu bir çığır açıyor” dedi.

Perinçek, “Şimdiye kadar seslendirilemedi korkulardan dolayı. Ayhan Bilgen’in çatır çatır ortaya koyması cesur bir adımdır” diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kobani olaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve yerine kayyım atanan eski Kars Belediye Başkanı HDP’li Ayhan Bilgen sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bilgen, İmralı ve Kandil'in HDP'ye müdahalesine tepki gösterdi. Parti içinde bu müdahaleye göz yumanlar da dahil olmak üzere Kandil ve İmralı'nın, HDP'nin "Türkiyelileşme" çabalarını bilerek engellediğine dikkat çekti.

“HDP tersine Türkiyelileşme yaşıyor” diyen Ayhan Bilgen şu ifadeleri kullandı:

Siyaset boşluk affetmez. Sorunlarıyla yüzleşip çözecek kapasiteyi sergileyemeyen organizmalara müdahale kaçınılmaz hale gelir. Hem müdahaleden şikayet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak, kendi pozisyonunun gereğini yapamamakla ilgili bir handikaptır.

HDP’nin önündeki büyük handikap aynı zamanda tarihi fırsattır.

HDP kendi pozisyonunu kişisel kapris ve hesaplarla sabote edilmeyecek netlikte tarif edebilirse, Türkiye siyasetindeki anahtar rolü hem iktidarla hem muhalefetle ilişkilerini yeniden şekillendirecek 3. yol zeminini geliştirecektir.

HDP kendi organları ve tabanı ile birlikte yönetildiğinde müdahale tartışmaları en aza inecek, aksi taktirde bunu başaramamanın faturası müdahale mazeretinin arkasına sığınma alışkanlığına kesilmeye devam edecektir.

Sadece son 2 kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim “tersine Türkiyelileşme” diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülür.

'ÖCALAN' İDDİASI

Doğu Perinçek Abdullah Öcalan ile ilgili de çarpıcı bir iddiada bulundu. Perinçek, "Türk devleti Abdullah Öcalan'ı çok kısa bir zamanda çıkartacak. Abdullah Öcalan'a 'Silahları bırakın, biz yanlış yaptık' dedirtecek. Televizyonlara falan çıkartacak. Türk devleti çıkartacak, göreceksiniz. Şu an devletin, MİT'in elinde oyuncak durumunda. Onu kullanıyorlar." dedi.







