Doğumda 'köprücük kemiği' kırıldığı iddia edilen bebek entübe edildi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:42

Gökçeada Devlet Hastanesi’nde Şöhret Özdemir (26), 12 Mayıs günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre doğum sırasında bebeğin köprücük kemiği kırıldı. Henüz adı konmayan bebek entübe edildi, ardından da askeri helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi.

İlçede serbest meslekle ulaşan bebeğin babası, Erhan Özdemir doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı K.Y. ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

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