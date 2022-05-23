Doğumda 'köprücük kemiği' kırıldığı iddia edilen bebek entübe edildi

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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde eşinin 3’üncü çocuklarını dünyaya getirdiği Erhan Özdemir (32), doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:42

Gökçeada Devlet Hastanesi’nde Şöhret Özdemir (26), 12 Mayıs günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre doğum sırasında bebeğin köprücük kemiği kırıldı. Henüz adı konmayan bebek entübe edildi, ardından da askeri helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi.

İlçede serbest meslekle ulaşan bebeğin babası, Erhan Özdemir doğum yaptıran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı K.Y. ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

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