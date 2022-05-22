Doktorun mucizevi kurtuluşu: Kalp krizi geçirdiğini anladı, acilin girişinde yığıldı

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Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar (41), mesaisine giderken kalp krizi geçirdiğini anlayıp aracını acil servise sürdü. Acil servisin girişinde yere yığılan Sitar, hastanedeki ekip arkadaşları tarafından nefes nefese bir mücadeleyle hayata döndürüldü.

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 11:48

Dahiliye uzmanı Dr. Güngör Sitar'ın, 25 Mart'ta çalıştığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin (EAH) ek binasındaki mesaisine giderken aniden göğsü ağrımaya başladı.

Tecrübeli hekim, kalp krizi geçirdiğini anlayıp yolunu değiştirdi ve aracıyla ana binanın aciline gitti. Güvenlik görevlilerinin dikkatini çekebilmek için kullandığı aracı ambulans giriş yolunun ortasına park etti, aracından indi, ancak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı.


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