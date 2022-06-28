Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama
Prof Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Arkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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