Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama

28 Haziran 2022 Salı, 14:06

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Arkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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