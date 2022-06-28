Doktorundan Cüneyt Arkın’ın ölümüyle ilgili açıklama

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Prof Dr. Ferah Ece, kalp durmasıyla hastaneye getirilen usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 14:06

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Arkın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Hastane Cüneyt Arkın

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