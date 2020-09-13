Down sendromlu oğlunun doğum günü partisine tek bir kişi katıldı, gözyaşları içinde çektiği görüntüyü milyonlar izledi
Amerikalı kadının paylaştığı video şimdiye kadar 7 milyon kez görüntülendi.
Down sendromlu 5 yaşındaki oğlunun doğum günü partisine yalnızca bir kişinin katılmasının ardından ağlayarak çektiği videoyu paylaşan annenin görüntüsü viral oldu.
Adı bilinmeyen Amerikalı kadın çektiği kısa videoyu salı günü TikTok'ta paylaştı ve görüntü o zamandan bu yana en az 7 milyon kez izlendi.
Siyah beyaz videoda kadın, Jude'un arkadaşlarının evlerinin önünden arabayla geçerek bu çocukların oğlunun doğum gününü kutlayabileceği şekilde bir parti düzenlediğini anlatıyor.
Ancak partiye sadece bir kişi katılıyor.
Görüntülerde anne şunları söylüyor:
"Normalde bu, herhangi bir çocuk için de kötü bir şey olurdu fakat benim oğlum Down sendromlu.
Oğlumda Down sendromu var ve neler olup bittiğini anlamadı, acı verici. Ama anladığında ne olacak?
Bile bile dışlandığını anladığında ne olacak? Neden?"
Gözyaşlarına boğulduğu görülen anne daha sonra da kamerayı kapatıyor.
Videoyu izleyip annenin duygularını paylaşan kişilerden bu görüntüye milyonlarca yorum geldi.
Bir kişi şu ifadeleri kullandı:
"Tüm bunlar bu zavallı anne için yıkıcı. Hepiniz daha iyi anne babalar olun.
Bu ben değilim, benim çocuğum değil. DS'li (Down sendromlu) bir kızım var fakat bu kişinin hikayesini daha fazla insanın görmesi gerektiğini hissettim."
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