Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

09 Haziran 2020 Salı, 22:52

İstanbul Küçükçekmece'de trafiğe kapalı olduğu belirtilen alanda otomobille drift yapan Özlem Balkan sosyal medyada ilgi odağı oldu. Balkan'ın drift yaptığı anların videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülere beğeni yağdı. Videoyu izleyen bazı kişiler kadının drift şovunun tehlikeli olduğu belirtti. Bazıları ise başarılı bulduklarını belirterek destek verdi.