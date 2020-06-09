Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
İstanbul'da otomobille trafiğe kapalı alanda drift yapan kadın sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere beğeni yağdı.
İstanbul Küçükçekmece'de trafiğe kapalı olduğu belirtilen alanda otomobille drift yapan Özlem Balkan sosyal medyada ilgi odağı oldu. Balkan'ın drift yaptığı anların videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülere beğeni yağdı. Videoyu izleyen bazı kişiler kadının drift şovunun tehlikeli olduğu belirtti. Bazıları ise başarılı bulduklarını belirterek destek verdi.
Video Haberler
- İBB'den yeni normale göre toplu ulaşım kuralları
- Drift yapan kadın sosyal medyada gündem oldu
- Termik santral protestosuna kaymakamdan tehdit
- Eşeğe gözaltı sosyal medyanın gündemine oturdu
- CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü
- Bir anda ortaya çıktılar! Hemen kayda başladılar
- Motosiklet üzerindeki yılanı omzuna alıp, poz verdi
- Beğendiği tişörtü üzerine giyip para vermeden uzaklaştı
- Önce yardım ettiler sonra dehşeti yaşattılar
- Birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerinden ilk görüntü