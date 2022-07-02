Düğmesi kopunca eve geri dönmüş... Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:42

Ankara Keçiören'de önceki akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde Umut Apartmanı'nı da su bastı. 4 katlı binanın giriş ve alt katlarındaki daireler, suyla doldu.

Eksi 1'inci katta annesi Figen Y. ile birlikte yaşayan Busenur Doğanay, suyla dolan evinde mahsur kaldı. Dalgıçlar, Busenur'un kaldığı evin kapısını, su seviyesi yükseldiği için açamadı.

Bunun üzerine pencere camı kırılarak içeri girildi. Bir taraftan da suyun tahliyesi yapıldı. Çalışmalar sonucu Busenur Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı.