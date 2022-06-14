Düğünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 yaralı
Bahçelievler'de düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı. Tarafların yumruk yumruğa birbirine girdiği anlara polis güçlükle müdahale etti. Kavgada darp sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul Bahçelievler'de dün akşam saat 23.00 sıralarında bir düğün salonunda gelin ve damadın yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Düğün salonu dışına taşan kavgada taraflar, yumruk yumruğa birbirine girdi.
Kavgayı görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin kavga eden tarafları ayırmasıyla gerginlik sona erdi. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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