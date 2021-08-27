Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı

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Bursa'da pazardan gelen yaşlı kadın, evinin sokağındaki gelin almaya dahil olunca, ortaya renkli görüntüler çıktı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 09:33

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde gerçekleşen gelin alma merasimine pazardan aldığı malzemelerle katılan yaşlı kadın renkli görüntüler ortaya çıkmasına vesile oldu. Oynayanların arasına giren kadın, kalabalıkla birlikte eğlendi. O ânlar ise kameralara yansıdı.

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