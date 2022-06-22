Düğünden çıktılar, kavgaya tutuştular: 'Çok kalabalıklardı'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:56

Sarıyer’de düğünden çıkan yabancı uyruklu 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavganın nedeni henüz bilinmezken o anlar hem yurttaş kamerasına hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, geçen pazartesi günü saat 23.30’da Cumhuriyet Mahallesi Arabayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünden çıkan yabancı uyruklu 2 kişi arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma yaşandı. Tartışmadan sonra olayın büyümesiyle bağrışma sesleri duyuldu.

